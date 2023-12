„War ein Debakel“ Fortunas Handballerinnen kommen unter die Räder

Hatte man sich im Hinspiel noch knapp mit 21:20 durchsetzen können, mussten die Gäste nun die dreistündige Heimfahrt aus der Nähe von Gießen frustriert antreten. Lediglich in den ersten Minuten (3:3) hatten die Gäste mitgehalten. Mit dem größeren Willen, unbedingt zu punkten, hatte sich Leihgestern danach auf 8:4 absetzt. Die Fortuna kämpfte sich zwar noch einmal auf 10:11 heran, lag zur Pause aber wieder mit 13:18 zurück. Der zweite Durchgang sollte dann komplett missraten. Während vorne die Bälle „verballert“ wurden, zeigte man in der Deckung zu wenig Gegenwehr und ließ die Torhüterinnen zu oft allein. So konnte sich die TSG über 22:14, 27:18 und 34:18 mit wenig Mühe kontinuierlich absetzen.