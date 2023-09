Handball Interaktiv trifft auf die Remiskönige

Handballspielgemeinschaften haben zuweilen etwas „sperrige“ Namen. Dies trifft nicht nur auf den Drittliga-Aufsteiger Interaktiv Handball Düsseldorf-Ratingen zu. Auch der Name ihrer Gäste (Samstag, 16.45 Uhr, Gothaer Straße) HSG Dutenhofen-Münchholzhausen II geht nicht so leicht über die Lippen. Einfacher ist dies dagegen beim A-Team der Mittelhessen, das als HSG Wetzlar in der Bundesliga aufläuft.