Handball Interaktiv feiert wichtigen Sieg

Auch im zweiten Durchgang hielten die Gäste die Konzentration hoch, glichen auf 18:18 aus und hatten sich nach einer knappen Viertelstunde eine 24:21-Führung erspielt. TVA-Coach Tim Gentges zog daraufhin die Grüne Karte und versuchte mit einer Auszeit, sein Team wieder in die Spur zu bringen. Dies war aber nur bedingt erfolgreich. Zwar verkürzte man noch einmal auf 23:24, konnte dann jedoch einem 5:0-Lauf der Gäste zur vorentscheidenden 29:23-Führung (46. Minute) nichts entgegensetzen. In der Schlussphase zog Aldekerk nochmals alle Register, kam aber nicht mehr bis auf weniger als vier Treffer heran. Dabei profitierten Interaktiv auch davon, dass man durch die Rückkehr des genesenen Spielmachers Hendrik Stock, deutlich variabler im Angriff agieren konnte. Zudem hatte der spielenden Co-Trainer Alexander Oelze ein stählernes Nervenkostüm, zeigte sich von der Atmosphäre in der Vogteihalle wenig beeindruckt und verwandelte alle sechs Strafwürfe sicher.