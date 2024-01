Hallenhockey Der DSD stößt an seine Grenzen

Dass die beiden gemeinsam mit den Co-Trainern Akim Bouchouchi und Tobias Jordan nicht immer einer Meinung sind, dient eher der gemeinsamen Sache, als dass es ihr schadet. Muth ging zunächst skeptisch-verhalten in die Hallensaison, auch wegen des geschrumpften Kaders. Für den Sportkoordinator war der Aufstieg in die Bundesliga im Vorfeld kein Thema. Trainer Bergmann und das Team überzeugten ihn jedoch eines Besseren. Nach vier Spieltagen sind die Grafenberger in der Gruppe West der Zweiten Liga punktgleich mit dem Gladbacher HTC Tabellenführer.