Leichtathletik : Halbmarathon als Breitensportfest

Max Thorwirth eilte im vergangenen Jahr wie auch schon 2017 als Erster über die Ziellinie des 10.000-Meter-Laufes. Foto: Horstmüller

Beim 21-Kilometer-Lauf am Sonntag auf der Königsallee kann jeder mitmachen, egal ob schnell oder langsam, alt oder jung.

Max Thorweirth (SFD 75) will wieder gewinnen. 2017 und 2018 war der Düsseldorfer bereits über die 10.000 Meter Distanz beim „Stadtwerke Düsseldorf Halbmarathon auf der Kö“ erfolgreich. Am Sonntag, wenn der Kö-Lauf zum 32. Mal veranstaltet wird, will Thorwirth das Triple perfekt machen. „Ich komme zwar gerade aus der Saisonpause und bin erst eine Woche wieder im Training, ich traue mir aber eine 31er Zeit zu“, meint Thorwirth. „Es ist eine Breitensportveranstaltung. Da müsste selbst mein reduziertes Training reichen.“ Im letzten Jahr haben 33:20 Minuten zum Sieg gereicht.

Für Thorwirth ist die aus dem „Kö-Lauf“ hervorgehende Laufveranstaltung ein Pflichttermin in seiner Saisonplanung. Zum einen, weil er als einer von 90 Helfern vom SFD 75 schon ab sieben Uhr morgens beim Aufbau hilft, Absperrgitter schleppt, Flatterbänder platziert und zum anderen, weil es eine Freude für ihn ist, in seiner Heimatstadt zu starten.

„Viele aus dem Verein kommen vorbei, Freunde, Familie sind da. Man kann sich da zeigen, wo der Alltag abläuft, man kann zeigen, was man jeden Tag macht“, so Thorwirth, der im Trikot des Deutchen Leichtathletikverbandes seine Heimat bereits international repräsentierte und der bei der bei der Deutschen Leichtathletik-Meisterschaft über die 5000 Meter in 14:04,03 Minuten lediglich drei Sekunden hinter dem Sieger auf Platz vier lief.

Große laufstarke Konkurrenz muss der Lokalmatador nicht ­befürchten. „Der Halbmarathon auf der Kö ist ganz klar ein ­Breitensportfest. ­Deshalb haben wir auch keine leistungsstarken Läufer eingekauft. Das hier jeder, egal ob schnell oer langsam, alt oder jung seine Strecke findet, zeichnet den Lauf eben aus“, erklärt Halbmarathon auf der Kö-Cheforgnisatorin Sonja Oberem.

Insgesamt sieben Läufe zwischen 300 Metern bis 21,1 km stehen auf dem Plan, erstmals seit mehreren Jahren ist auch ein Bambinilauf (0,3 km, Start 12 Uhr) wieder darunter. In den Meldelisten stehen auch einige prominente Namen. So wird bspw. Stadtdirektor Burkhard Hintzsche über die zehn Kilometer an den Start gehen, der 10.000 Meter Europameister 2006, Jan Fitschen, nimmt die Halbmarathon-Distanz (Start 9.30 Uhr) in Angriff. „Füher habe ich jeden Tag zweimal trainiert, heute nur noch zweimal pro Woche. Ich will den Lauf genießen und testen wie fit ich noch bin“, meint Fitschen, der seine professionelle Laufkarriere vor einigen Jahren beendet hat. „Die Atmosphäre beim Kö-Lauf ist immer toll. Normalerweise geht man zum shoppen auf den Boulevard und dann gehört die Straße plötzlich den Läufern. Es ist interessant, wieso etwas eine Stadt verändert“, so Fitschen.