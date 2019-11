Zur Person : Hagemann freut sich aufs Wiedersehen

(td) Nein, ein Spiel wie jedes andere wird es nicht. „Ich freue mich riesig, die Jungs wiederzusehen – und auch die Fans“, sagt Kevin Hagemann. Denn der Flügelspieler von Fortunas Regionalliga-Fußballern kehrt am Samstag an seine alte Wirkungsstätte zurück.

Die Saisonvorbereitung hatte er noch größtenteils mit seinem ehemaligen Team absolviert, doch dann löste er seinen Vertrag auf, stand kurze Zeit ohne Klub da, bis Michael Kuhn anklopfte. Der Teammanager der „Zwoten“ hat selbst eine Wuppertaler Vergangenheit und kannte den 29-Jährigen. „Er hat mich angesprochen und gefragt, was meine Pläne sind“, berichtet Hagemann, „und dann, was ich von Fortuna II halte.“ Der gebürtige Recklinghäuser: „Ich war überrascht, damit hatte ich nicht gerechnet.“ Hauptberuflich arbeitet der 29-Jährige bei einem Automobilzulieferer in Ennepetal. „Da habe ich 2012 meine Ausbildung gemacht“, erzählt er. Doch der Fußball ist für ihn mehr als nur ein Hobby. „Natürlich ist es auch ein Ausgleich. Aber die Regionalliga ist spannend, fordernd und hat ein gutes Niveau. Da muss man auch nach der Arbeit professionell an die Sache herangehen.“