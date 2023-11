Fußball Goran Tomic gibt auf

In das nun anstehende Heimspiel gegen den ASV Süchteln wird der MSV mit einer internen Interimslösung gehen. Doch auch wenn sich Präsident Nurdin Mahnin in der Trainerfrage nicht treiben lassen will, dürfte diese schnell geklärt werden. Schon jetzt kursiert der Name des kürzlich beim Rather SV entlassenen Mo Rifi in Eller. Mahnin hält sich, was Kandidaten angeht, aus gutem Grund aber noch bedeckt. Denn es ist noch nicht lange her, dass die Verpflichtung eines Wunschtrainers schon einmal kurzfristig platzte. Christian Schmitz musste damals aus persönlichen Gründen absagen. Stattdessen kam Bektas Biligilisoy, der nun schon weider weg ist.