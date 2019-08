Golf : Hubbelrather verlieren im Finale

Der GHC gewinnt das Halbfinale gegen Meister Viernheim, gegen Stuttgart hat er keine Chance.

Der GC Hubbelrath (GCH) hatte sich als Spitzenreiter der DGL-Gruppe Nord ins Final Four auf dem Kurs des GC Gut Kaden in Alveslohe bei Hamburg gespielt. In der Partie gegen den amtierenden Meister Mannheim Viernheim verfolgten die Düsseldorfer unfreiwillig der Devise „Alleine sind wir stark“. Als es nämlich darum ging, in Zweierteams mit möglichst wenig Schlägen den Ball einzulochen, waren die Viernheimer mit 3:1 besser. Doch in den Einzeln waren Julian Baumeister, Maximilian Herter, Christian Hellwig, Niklas Jacobi und Cedric Otten besser als ihre Konkurrenten. Der Rückstand war in einen siegbringenden Vorsprung verwandelt worden, das Finale erreicht.