Es geht um die Deutsche Golf-Mannschaftsmeisterschaft GC Hubbelrath bei den Final Four dabei

Yannick Malik vom GC Hubbelrath hat bei der Meisterschaftsendrunde um die deutsche Golf-Mannschaftsmeisterschaft, dem Final Four, im GC München-Riedhof so etwas wie ein Heimspiel. „Yannick kommt aus der Gegend und kennt den Platz. Er hat uns gute Tipps gegeben, wie der Kurs zu spielen ist“, offenbart Ian Holloway. Er ist der Trainer der Damenmannschaft des GC Hubbelrath, die sich nach acht Jahren wieder für das Final Four qualifiziert hat. Malik ist mit seinen GCH-Sportkameraden als Aktiver ebenfalls bei der Endrunde dabei und hat seine Platz-Expertise seinem Trainer Alexander Schmitt und Mannschaftskameraden ebenfalls zur Verfügung gestellt. „Wir setzen uns nach den Proberunden aber nochmal zusammen und werden besprechen, wie man den Platz in Angriff nehmen muss“, meint Schmitt.