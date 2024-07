Düsseldorfer Golfsport DGC-Damen kämpfen um Teilnahme am Final Four

Vier von fünf Spieltagen in der Deutschen Golf Liga sind gespielt, einige Entscheidung sind gefällt, andere noch offen. In beiden Bereichen sind Düsseldorfer Vereine beteiligt. So steht fest, dass die Herren des GC Hubbelrath die Gruppe Nord als Sieger abschließen werden und, dass die Damen des Düsseldorfer GC den Weg in die zweite Liga antreten müssen. Mit nur vier Punkten, die Düsseldorferinnen wurden in der Fünfer-Gruppe jeweils Spieltagsletzte, und 58 Schlägen Rückstand auf Platz vier besteht de facto keine Chance mehr, am GC Hösel vorbeizuziehen. Das Heimspiel im DGC, bei dem der Befreiuungschag misslang, wurde damit zu einer Abschiedstour.