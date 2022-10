Concession Cup : Ehrenvolle Aufgabe für Düsseldorfer Golfer Birkholz

Der Düsseldorfer Golfer Martin Birkholz freut sich über die Nominierung für den Kontinentalwettkampf in Spanien. Insgesamt gehören sechs Senioren zum Team aus Europa. Foto: DGV/Kirmaier

Düsseldorf Der Spieler des GSV gehört beim Concession Cup zum europäischen Team. Gespielt wird Mitte November in Spanien. Erstmals sind Golfer aus Festlandeuropa dabei.

„Es ist eine Ehre, eine Auszeichnung als Kontinentaleuropäer ins Team berufen zu werden“, freut sich Birkholz. „In meiner Altersklasse sind drei Briten, eine Ire, ein Schwede und ich mit dabei.“ So ganz freiwillig vergrößerte die Amateur Golf Alliance (AGA) die Auswahlmöglichkeiten für das bisher britische Team nicht. Sportlich gab es Handlungsbedarf. „Den letzten Concessions Cup 2019 haben die Amerikaner mit 23,5 zu 4,5 gewonnen“, sagt Birkholz.

Die Concession-Cup-Teams bestehen jeweils aus sechs Mid-Amateuren (ab 25 Jahre) und Senioren (ab 55). Für Birkholz, der zwar einen gesunden sportlichen Ehrgeiz besitzt, sich für seinen Lieblingssport aber nicht über die Maßen krumm legt, war es eine Qualifikation in letzter Sekunde. Svindal hatte den dreimaligen Senioren-Europameister erst nach der diesjährigen EM, die Birkholz ausließ, Bescheid gesagt, dass er auf der Beobachtungsliste steht. Da waren bereits einige der insgesamt zehn Qualifikationsturniere gespielt und Birkholz konnte seine 30 Urlaubstage, die er als IT-Manager der Metro hat, auch nicht mehr über Gebühr strapazieren.

Da blieb nur das Wettspiel im vergleichsweise nahe gelegenen belgischen Waterloo. Dabei hätte Svindal klar sein müssen, dass der Mann, der 1989 auf dem damals öffentlichen Golfplatz auf der Lausward das Spiel erlernte, zu den besten europäischen Golfern jenseits der 55 Jahre zählt. Hatte der 58-Jährige doch in der Altersklasse Ü55 regelmäßig die nationale und internationale Deutsche Meisterschaft und diverse internationale Titel wie die EM gewonnen.

Für den Concessions Cup greift Birkholz dann aber doch sein Urlaubstageskonto an. „Ich fahre eine Woche vorher zu einem Freund nach Toledo, akklimatisieren und trainieren“, verrät Birkholz. Wobei die Vorbereitung auf den Concessions Cup bereits begonnen hat. „Ich habe Valderrama einmal gespielt, aber da wurde das Greenfee noch in Peseten bezahlt“, sagt der Mann vom GSV. „Aber derzeit spielen die Tour-Profis in Valderrama die Andalucia Masters. Da ist es Pflicht sich die Übertragung anzusehen“, sagt Birkholz weiter.