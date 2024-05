Zweiter Spieltag der Golf-Bundesliga GCH hofft auf die College-Spieler

Auch die erste Liga bei den Frauen spielt am Wochenende in Hubbelrath und auch für die Golferinnen gilt dasselbe wie für die Männer. Einige der College-Girls sind wieder in der alten Heimat. So werden am Wochenende Maline Kraus und Anna Lina Otten erstmals in dieser Saison für die Hubbelrather zu den Schlägern greifen. In Hubbelrath werden auch die Frauen des Düsseldorfer GC um weitere DGL-Punkte spielen. Für sie geht es in Hubbelrath darum, den letzten Platz vom Auftaktspieltag vergessen zu machen. Dafür haben die DGC-Aktiven fleißig trainiert. „Düsseldorf und den GC Hösel habe ich jeden Abend bei uns auf der Anlage gesehen“, verrät GCH-Frauentrainer Ian Holloway. „Aber unser Heimspiel ist dennoch ein Vorteil für uns. Das ändert aber nichts daran, dass wir den Ball gut bewegen müssen.“ Am ersten Spieltag in Hamburg gelang das in zwei der drei Runden. Nach zwei Dritteln lag die Holloway-Truppe in Führung, am Ende stand aber Platz drei in der Statistik. „Wir haben gezeigt, dass wir vorne mitspielen können, nur diesmal wollen wir es auch durchziehen“, so Holloway. „Aber Hösel, Berlin-Wannsee und Hamburg werden mit ihren College-Spielerinnen auch immer stärker. Wir haben dennoch die Chance, einen guten Spieltag zu absolvieren.“