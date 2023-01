Basketball Giants verstärken sich mit Center aus Schwenningen

Der gebürtige Bonner Mayr ist der dritte Spieler im ART-Kader, der die magische Marke von zwei Metern knackt. Damit sind die Giants immer noch eine vergleichsweise kleine Mannschaft. Leverkusen hat beispielsweise zwölf Spieler mit dem Basketball-Gardemaß im Kader. „Ich kenne Headcoach Flabb und auch einige Jungs aus dem Team bereits seit rund drei Jahren, damals sind wir uns in der Pro B häufiger über den Weg gelaufen. Unser gemeinsames Ziel ist jetzt der Klassenerhalt. Es wird sicher nicht leicht, aber das Potenzial dafür sehe ich definitiv in dem Team und dem gesamten Verein“, erläutert Mayr. „Dass Düsseldorf nah an meiner Heimat liegt, hat sicherlich auch zu der Entscheidung beigetragen, zu den ART Giants zu wechseln.“