Basketball : Giants sichern sich wichtige Punkte im Abstiegskampf

Giants-Akteur Dainius Zvinklys (links) setzt sich gegen Max Stölzel (vorne) und Diago Quinn Jr. (beide RSV Eintracht Stahnsdorf) durch. Foto: RP/HORSTMUELLER GmbH

Ganz deutlich konnte man die Felsbrocken hören, die den Basketballern der SG ART Giants vom Herzen gefallen sind. Im so wichtigen Kellerduell der 2. Bundesliga Pro B zeigten sie vor der beeindruckenden Kulisse von rund 520 Zuschauern gegen das Schlusslicht TKS 49ers einen leidenschaftlichen Kampf.

Bis zum Schluss war die Partie offen. Am Ende behielten sie mit 88:84 (45:37) die Oberhand und beendeten ihre Serie von zuvor fünf Pleiten am Stück.

„Jeder wusste, was auf dem Spiel steht. Mein Team hat einen tollen Fight geliefert und den absoluten Willen gezeigt, dieses Spiel gewinnen zu wollen. Dieser Sieg ist für die Moral und das Selbstvertrauen enorm wichtig. So können die Jungs mit einem positiven Gefühl in die kurze Pause gehen“, atmete Trainer Jonas Jönke auf.

Wie erwartet war das Kellerduell ein absolutes Kampfspiel. Die Gastgeber starteten gut in die Partie. Brady Rose, der am Ende mit 21 Punkten Topscorer wurde, verwandelte zum 6:2 einen Dreier, John Wilkins traf zum 18:12 ebenfalls zwei Würfe aus der Distanz. Allerdings ließen es die Düsseldorfer in der Defensive manchmal zu locker angehen. So kamen die Gäste aus Brandenburg mit schnörkellosem Offensivspiel immer wieder zu einfachen Punkten und gingen beim 24:25 sogar erstmals in Führung (14.). Doch die Düsseldorfer zeigten umgehend die richtige Reaktion. Der eingewechselte Dainius Zvinklys markierte vier Punkte und verwandelte einen Freiwurf. Faton Jetullahi legte einen Dreier nach. Kurz vor der Pause musste Zvinklys vom Feld – er hatte sich bei einem der zahlreichen körperbetonten Duelle einen blutigen Cut unter dem linken Auge zugezogen. Als der Litauer Mitte des dritten Viertels wieder eingewechselt werden konnte, riss er das Spiel direkt an sich und erzielte neun Punkte in Folge. Trotzdem konnten sich die Rheinländer nicht absetzen, da der Gegner immer wieder aus der Distanz traf.

So ging es mit einem knappen 68:64 in das Schlussviertel, das an Spannung kaum zu überbieten war. Nachdem Rose von weit draußen einnetzte und Zvinklys nach einem tollen Pass von Assist-König Felipe Galvez Braatz (insgesamt neun Assists) zum 76:71 einen sehenswerten Dunk nachlegte, hielt das Publikum nichts mehr auf den Sitzen. Der Gegner ließ sich aber nicht abschütteln, kämpfte trotz Foulproblemen bis zum Schluss. Zwei Dreier von Rose und Galvez Braatz brachten die vorentscheidende 84:77-Führung. Beim 84:82 mussten die Fans nochmal zittern. Nervenstark verwandelte dann Kapitän Sebastian Kehr zwei Freiwürfe. Brady Rose tütete mit zwei weiteren Freiwürfen den vielumjubelten Sieg ein. „Kompliment an die Stahnsdorfer, sie haben trotz Foulproblemen nicht klein beigegeben. Das war ein harter Fight“, betonte Jönke. Mit dem fünften Sieg im 13. Saisonspiel kämpfte sich der Aufsteiger an den rettenden achten Platz heran.