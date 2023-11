Basketball ART Giants müssen zum Tabellenführer

Dass die Frankfurter derzeit auf dem Weg zum direkten Wiederaufstieg sind, ist auch Booker Coplin zu verdanken. Der Ex-Spieler der ART Giants, der in der letzten Pro A-Spielzeit noch erheblichen Anteil am Klassenerhalt des ART hatte, ist in der Mainmetropole der beste Punktesammler. Bereits 101 Punkte verbuchte der 25-jährige US Boy im Skyliners-Jersey, das entspricht einem Durchschnitt von 14,4 Punkten pro Spiel. „Vielleicht wird es etwas komisch sein, gegen mein Ex-Team zu spielen, gegen ein paar alte Teamkollegen und Trainer anzutreten“, gesteht Coplin auf der Skyliners-Website. „Aber ich gehe dieses Spiel wie jedes andere an und versuche nicht zu viel darüber nachzudenken. Ich will einfach nur ein gutes Spiel abliefern, aber noch wichtiger ist, dass wir weiter gewinnen.“