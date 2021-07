Golf : GHC-Golfer schaffen Sprung zum Final Four-Turnier

Düsseldorf Nach dem Heimspieltag ist klar: Hubbelraths Golfer haben die ersehnte Qualifikation für das Final-Four-Turnier so gut wie sicher. Und auch von den Damen kommt frohe Kunde: Sie können nur noch rechnerisch absteigen, haben den Klassenerhalt perfekt gemacht.

(tino) Es bedurfte eines echten Kraftaktes an Tag zwei, aber danach fühlte sich die Tabellenführung in der ersten Deutschen Golf Liga (DGL) Gruppe Nord für die Herren des GC Hubbelrath (GCH) endlich richtig an. Nach einer starken Teamleistung in der zweiten Einzelrunde des DGL-Spieltages in Hubbelrath sicherten sich die Düsseldorfer den Spieltagessieg und sind jetzt mit zwölf Punkten alleiniger Tabellenführer der Gruppe Nord. „Wir sind bislang nicht so richtig in die Saison gekommen – die ersten beiden Spieltage war nicht wirklich zufriedenstellend. Wir waren zwar Tabellenerster. Aber es fühlte sich nicht so an, als ob wir gezeigt haben, was wir können“, analysierte GCH-Herrentrainer Roland Becker. „Am Sonntag haben wir endlich mal viele Sachen zusammen bekommen. Die Jungs haben unglaublich viele gute Schläge gemacht und gute Ergebnisse erzielt. Dann hat es Spaß gemacht.“