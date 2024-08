Bisher ohne Niederlage Warum die Panther so viel Respekt vor dem Vorletzten haben

Wenn die Oldenburg Knights am Samstag gegen die Panther antreten, treffen zwei Welten der GFL2 aufeinander. Die Gäste haben in der laufenden Zweitligasaison fünfmal gespielt und fünfmal verloren. Die Düsseldorfer mussten sechsmal antreten und verbuchten fünf Siege. Mit den jeweiligen Bilanzen stehen die Raubkatzen auf Tabellenplatz zwei, die Ritter sind siebte und damit vorletzte. „Wenn nicht alles fürchterlich schief läuft, müssten wir das Spiel gewinnen. Auch um unsere Chance auf noch zwei Heimspiele zu wahren. Das zweite wäre in der Aufstiegsrelegation zur ersten Liga“, erläutert der Vorsitzende Willi Sauer. „Oldenburg steht mit dem Rücken zur Wand und kann den drohenden Abstieg nur noch durch Siege verhindern. Und wir erinnern uns ans letzte Jahr. “ Da waren die Knights als Tabellenletzter zum Spitzenreiter gekommen und gewannen.