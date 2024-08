Es geht um den Aufstieg Für die Panther steht das „Spiel des Jahres“ steht an

Das ist alles noch Zukunftsmusik und allenfalls ein Gedankenblitz in der mentalen Vorbereitung der Panther auf das GFL2-Spitzenspiel. Die wird am Samstag nach dem Frühstück in einem Rostocker Hotel mit einer zweistündigen videounterstützten Teambesprechung ihren Höhepunkt erleben. „Rostock spielt sehr pass-orientiert. Griffins-Quarterback Conor Regan ist die Nummer zwei der Liga, was die Pass-Quote anbelangt“, offenbart Sauer. „Und er kann auch selber laufen. Er hat 24 Touchdowns selbst erzielt und ist auch in der Statistik die Nummer zwei der Liga. Können wir ihn aus dem Spiel nehmen, dann gewinnen wir.“ Beim 29:21-Erfolg der Greifen in Langenfeld hatte Regan 30 Pässe gespielt aber nur 17 Mal einen Ballträger eingesetzt.