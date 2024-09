Lohausener SV feiert Last-Minute-Sieg gegen Langenfeld „Für solche Momente spielen wir Fußball“

Das Beispiel Nikola Raicevic zeigt, dass die Verantwortlichen in Lohausen im Sommer mit einigen Personalien offenbar richtig lagen. Dass ein Jona Simon nach seiner Rückkehr vom VfB 03 Hilden sofort eine Verstärkung darstellen würde – geschenkt. Aber bei Nikola Raicevic wusste man zunächst nicht, was man erwarten durfte. Der 25-Jährige galt in ganz jungen Jahren als großes Talent, hatte dann aber früh mit erheblichen Verletzungsproblemen zu kämpfen und tauchte zwischenzeitlich sogar bis in die Kreisliga C ab. Was der feine Techniker noch zu leisten imstande ist, wenn die Knie mitmachen, war am Freitag zu sehen. Dann kann auch er in der Bezirksliga den Unterschied ausmachen.