Turnier am Flinger Broich : Gerresheimer Boxer in Flingern äußerst erfolgreich

Höhepunkt eines Turniers des Boxrings Düsseldorf in der Frankenheim-Halle war der Schlusskampf, in dem Adil Auragh gegen Mugamed Abasin (Leverkusen) gewann. Der Düsseldorfer Weltergewichtler feierte den 20. Sieg seiner Karriere.

(mjo) Der Boxring Düsseldorf hatte zu einem Turnier in die Frankenheim-Halle an den Flinger Broich geladen. Dabei erwiesen sich die Kämpfer des TuS Gerresheim, die von ihren Trainern Anna Slotala und Steffen Müller hervorragend eingestellt waren, als sehr erfolgreich. Bis auf Saleh Solsaev, der sich gegen Alexander Müller vom Boxring Neuss mit einem Unentschieden zufriedengeben musste, gewannen alle Gerresheimer ihre Kämpfe.

46-Kilogramm-Kämpfer Nils Holz musste sich mit Abdula Elia von Bayer Leverkusen auseinandersetzen. Nachdem der Leverkusener in der ersten Runde schon angezählt worden war, nahm Holz’ Überlegenheit im folgenden Durchgang derart zu, dass aus der Leverkusener Ecke das Handtuch zum Zeichen der Aufgabe geworfen wurde. Wesentlich mehr Mühe hatte Samir Bajut (bis 60 Kilogramm) gegen seinen Gegner aus Mönchengladbach. Der brachte den 16-Jährigen in Runde eins gleich mehrfach in Bedrängnis, doch in den folgenden beiden Durchgängen behielt Bajut auch in brenzligen Situationen die Übersicht und kam so zu den Punkten, die zu einem 2:1-Sieg reichten.