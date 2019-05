German Football League : Panther vor nächster Mammutaufgabe

Panther-Akteur Sergej Kendus (weißes Trikot) wird von zwei Spielern der Dresden Monarchs umgerissen. Die Düsseldorfer unterlagen den Sachsen am vergangenen Wochenende mit 13:49. Foto: Birgit Krauch

Die Hildesheim Invaders, der kommende Gegner, haben im Sommer ordentlich aufgerüstet und sogar einen Ex-Profi aus den USA verpflichtet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Bernd Jolitz Von Bernd Jolitz Autorendetails aufklappen Bernd Jolitz (jol) ist verantwortlicher Redakteur für das Ressort Düsseldorfer Sport der Rheinischen Post. zum Autorenprofil

Wie im ersten Spiel nach ihrem Aufstieg in die erste Football-Liga vor einer Woche in Dresden sind die Panther auch bei der Heimspiel-Premiere am Samstag (17 Uhr) im Benrather Stadion krasser Außenseiter. Angesichts des Namens und den mäßigen Erfolgen in den ersten drei Jahren im Football-Oberhaus könnte man den Gegner, die Hildesheim Invaders, durchaus als nicht so stark einschätzen. Aber der Vorstand der Invaders hat alles getan, um dem „Mauerblümchen-Dasein“ ein Ende zu bereiten. Hildesheim soll als Spitzenteam eine feste Größe in Deutschland werden.

Dass dies durchaus ernstgemeint ist, beweist die Qualität der Zugänge vor dieser Saison. Kein anderes Team der Liga hat für deutsche Verhältnisse solch prominente Spieler unter Vertrag genommen. Das beginnt bereits bei Quarterback Casey Therriault, der zwischen 2013 und 2016 Braunschweig zu vier Meistertiteln geführt hat. Auch bei den beiden Eurobowl-Gewinnen der Lions 2015 und 2017 war er der Spielmacher. Von seinen 57 Partien mit Braunschweig gewann er 54. Dass er von seiner Klasse nichts verlernt hat, zeigte er gleich bei seinem ersten Einsatz für die Hildesheimer. Beim 50:28-Sieg gegen die Potsdam Royals erzielte er mit seinen Pässen 475 Yards Raumgewinn und fünf Touchdowns.

Info Wieder Altbier bei Panther-Heimspielen Neues Bier Die Panther schenken bei ihren Heimspielen künftig Altbier der Hausbrauerei Füchschen aus. Michael Sturm, der zusammen mit Giuseppe Gangi den Gameday bei den Panthern organisiert, freut sich: „In den vergangenen zwei Jahren, in denen es nur Pils gab, kamen die Fans oft auf uns zu. Der Ruf nach Altbier war groß!“ Dem sind die Panther nachgekommen.

Und dass der aus dem US-Bundesstaat Michigan stammende Therriault nicht nur mit Würfen den Gegner düpieren kann, demonstrieren seine 97 Lauf-Yards, mit denen er bester Hildesheimer im Spiel gegen Potsdam war. Mit ihm kamen vom Abonnements-Meister Braunschweig auch Ausnahne-Passempfänger Nathaniel Morrison und Anthony Dablé-Wolf. Weitere Hochkaräter von den Berlin Rebels und den Kiel Hurricanes wechselten in die Offense und Defense des Teams von Cheftrainer Matt Lefever nach Niedersachsen. Mit Defense-Liner Justin Francis trägt jetzt sogar ein Ex-Profi des mehrfachen Superbowl-Gewinners New England Patriots das Trikot der Invaders.

Die Einschätzung von Panther-Headcoach John Leijten, dass es völlig neue Invaders sind, auf die seine Mannschaft am Samstag trifft, dürfte also völlig zutreffen. Um ein ähnliches Offensiv-Feuerwerk des Hildesheimer Angriffs wie vor einer Woche in Potsdam zu verhindern, soll seine Abwehr dem Super-Quarterback Therriault das Spielen so schwer wie möglich machen. Dass man einen Akteur seiner Klasse nie völlig ausschalten kann, weiß Leijten aber auch. „Auf jeden Fall werden wir in jeder Phase des Spiels alle Hände voll zu tun haben, um Punkte zu vermeiden“, sagt er voller Überzeugung.