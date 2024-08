Nach Patzer im Vorjahr Panther machen es diesmal gegen Oldenburg besser

Plötzlich kamen die schlechten Erinnerungen wieder hoch. „Nicht schon wieder, habe ich gedacht“, gesteht Panther-Vorsitzender Willi Sauer. Vor einem Jahr hatte der damalige Tabellenletzte der German Football League 2, die Oldenburg Knights, beim damaligen Tabellenführer, eben die Panther, mit 8:6 gewonnen. Das zerstörte die Aufstiegsträume der Düsseldorfer. Auch in der Saison 2024 schielen die schwarzen Raubkatzen verhalten in Richtung erste Liga, sind sie doch derzeit Tabellenzweite und haben das Spitzenspiel gegen die Rostock Griffins noch vor sich. Die Ritter aus Oldenburg sind in der Tabelle als Vorletzte nicht in wesentlich höheren Tabellenregionen platziert als vor einem Jahr. Und in der 20. Spielminute führten die Gäste plötzlich mit 7:6. Am Ende aber setzten sich die Hausherren auf der Bezirkssportanlage des VfL Benrath sicher mit 38:7 durch.