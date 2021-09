Sieg gegen Solingen : Panther wahren ihre Chance auf den Aufstieg

Düsseldorf Mit einem Sieg im letzten Saisonspiel haben die Düsseldorf Panther die Chance auf den Aufstieg in die German Football League gewahrt. Nun kommt es noch auf das Abschneiden der Teams aus Berlin und Rostock an.

Der 30:28 (3:7, 10:0, 10:7, 7:14)-Sieg im abschließenden Saisonspiel bei den Solingen Paladins war der achte Erfolg der Düsseldorf Panther in der German Football League 2 (GFL2). Außerdem gab es für die Panther in dieser Spielzeit ein Unentschieden und eine Niederlage. Das Team von Cheftrainer Douglas Fryer hielt sich so als Erster der Gruppe Nord 1 die Chance auf eine Rückkehr in die German Football League (GFL), die höchste Spielklasse in Deutschland, offen. Allerdings müssen die Teams aus der Gruppe Nord 2 noch ihre übrigen Partien bestreiten. Erst dann steht fest, ob die Düsseldorfer aufsteigen, da beide Tabellen zusammengelegt werden und nach aktuellem Stand nur die ersten beiden Teams aufsteigen.