Letzter Spieltag der Golf-Bundesliga GCH-Golferinnen: Final Four ist ganz hah

Alex Schmitt, Trainer der Herrenmannschaft des GC Hubbelrath (GCH), hat am letzten Spieltag (20./21. Juli) der ersten Deutschen Golf Liga (DGL) auch einen Blick auf die Vereinskameradinnen. Seine Herren sind bereits nach vier von fünf Spieltagen für die deutshe Meisterschaftsendrunde, dem Final Four am 3./4. August im GC München-Riedhof, qualifiziert. Die von Schmitts Kollegen Ian Holloway gecoachten GCH-Damen müssen am letzten Spieltag der DGL Gruppe Nord beim L&GC Berlin-Wannsee noch zittern. „Die Damen waren jetzt einige Jahre nicht mehr beim Final Four dabei, da wäre es für den Club ein Riesenerfolg wieder beide Teams zu quaiifizieren“, erläutert Schmitt. „Die Ausgangslage dafür ist jedenfalls richtig gut.“