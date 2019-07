Galopprennen In Grafenberg : Wonnemond läuft für seinen guten Ruf

Wonnemond, hier im Vordergrund mit Jockey Bayarsaikhan Ganbat. Foto: HORSTMUELLER GmbH

Düsseldorf Düsseldorfs bester Galopper hat eine eher diskrete Saison hinter sich. Am Sonntag braucht er in Grafenberg seine Bestform, denn es geht gegen internationale Konkurrenz.

Zu Wochenbeginn sah es gar nicht so gut aus, was die Besetzung der Meilen-Trophy anbetraf, dem mit immerhin 70.000 Euro dotierten Hauptereignis am Sonntag auf der Grafenberger Galoprennbahn. Gerade einmal eine Handvoll Pferde waren noch im Feld, doch am Mittwoch entschieden sich dann gleich drei Trainer, ihre jeweiligen Schützlinge für das Rennen nachzumelden.

Die Pferde Kronprinz, Nica und Palace Prince, die von Koryphäen wie Peter Schiergen, Andreas Bolte und Jean-Pierre Carvalho trainiert werden, waren beim ursprünglichen Meldeschluss am 3. Juni nicht dabei. Die Sinnesänderung der Trainer ist kostspielig: 7000 Euro, zehn Prozent des Rennpreises, kostet eine solche Nachnennung die Besitzer, lediglich 1400 sind bei Pünktlichkeit fällig. Ob sich das gelohnt hat, wird sich am Sonntagnachmittag zeigen. Zum Favoritenkreis ist das Trio eher nicht zu zählen.

Im neunköpfigen Feld sticht der Lokalmatador Wonnemond heraus. Düsseldorfs bester Galopper konnte bei acht Siegen und vielen Platzierungen schon über 500.000 Euro für seinen Besitzer, den Versicherungskaufmann Klaus Wilhelm aus der rheinland-pfälzischen Ortschaft Bruchmühlbach-Miesau gewinnen. Doch hat er bisher eine eher diskrete Saison hinter sich. Der Einstand im April in Grafenberg war als Fünfter schon etwas enttäuschend, danach ging er bei einem Gastspiel in Schweden ziemlich unter. „Das Rennen ist komplett zu streichen“, sagt Trainer Sascha Smrczek, „auf der dortigen Rennbahn mit sehr engen Kurven ist er gar nicht klargekommen. Er wird sich Sonntag ganz anders präsentieren.“

Das wird auch notwendig sein, denn die Konkurrenz ist international. Broderie etwa, eine vier Jahre Stute, kommt aus Frankreich, ist in Deutschland aber schon eine alte Bekannte – in Hannover hat sie schon gewonnen. Indian Blessing und Robin of Navan reisen aus England an. Die Favoritin aber heißt Shalona und kommt aus Köln. Sie war in Grafenberg Dritte in den klassischen 1000 Guineas, ist eine der besten dreijährigen Stuten im Lande und hat zudem einen Top-Jockey im Sattel: Maxim Pecheur.

Pecheur ist derzeit ganz oben in der einschlägigen Statistik. Am vergangenen Samstag hat er in Dresden mit sechs Siegen an einem Tag einen persönlichen Rekord aufgestellt. Theoretisch ist das auch am Sonntag möglich, denn der gebürtige Saarländer reitet in acht der neun Rennen des Tages, zumeist sogar mit ersten Chancen.