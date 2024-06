FVN führte Relegationsspiele ein Gebt uns den direkten Vergleich zurück

Post SV musste in Hin- und Rückspiel mit dem SV Lohausen II erst ausspielen, wer in der Liga bleibt und wer in die Relegation muss. Auch der Landesligist SG Unterrath schaffte in diesem Nachgang noch den Klassenerhalt. Dies sorgt aber für eine teilweise nicht hinnehmbare Saisonverlängerung. Beide Teams haben sich möglichst frühzeitige Planungssicherung, vor allem bei möglichem Abstieg verdient. Spieler und Trainer eine Sommerpause.