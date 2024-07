Saisonstart am 18. August Diese Düsseldorfer Teams spielen in der Bezirksliga Niederrhein 1

CfR Links

Die Heerdter sind in der vergangenen Saison als Meister der Kreisliga A in die Bezirksliga aufgestiegen. Das Team von Trainer Panagiotis Liomas wird in Düsseldorf vor allem mit Ex-Nationalspieler Sidney Sam (vergangene Saison neun Spiele mit fünf Toren) in Verbindung gebracht. Allerdings spielen dort noch mehr Spieler, die - spätestens bald - über die Stadtgrenzen hinaus bekannt sind, wie Torjäger Paschalis Ivantzikis, Malte Boermanns oder Raphael van der Berg.