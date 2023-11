Futsal Futsaler wollen Deutschen Meister schlagen

Tatsächlich stehen die Vorzeichen günstig, dass der Fortuna der Coup im Süden der Republik gelingen kann. Fünf Spiele in Reihe ohne Niederlage hat es in Fortunas noch junger Futsal-Bundesliga-Geschichte noch nicht gegeben. Entsprechend breit ist die Brust bei den Spielern um Nationaltorhüter Christian de Groodt. Auf der anderen Seite gibt Jahn Regensburg in dieser Saison noch Rätsel auf. So überraschend wie sich die südamerikanisch geprägte Mannschaft in der vergangenen Spielzeit zum Meister kürte, so überraschend fällt das aktuelle Zwischenfazit aus. Auf Rang acht belegt der Jahn mit einem Zähler Rückstand auf die Fortuna (6.) derzeit den letzten Play-off-Platz.