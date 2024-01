Futsal Futsaler verlieren knapp beim Spitzenreiter

„Vielleicht müssen wir uns im Trainerteam einmal Gedanken darüber machen, die Startformation anzupassen“, meinte Fortunas Coach. Ein mit Blick auf die Namen, die da bei den Gästen zu Beginn auf der Platte standen, ein bemerkenswertes Gedankenspiel. Vor dem großen Torhüter-Talent Martin Vu hatte Rassi erwartungsgemäß wieder Kapitän Fedor Brack, den torgefährlichen Marko Hudacek und Allrounder Koya Yoshida in die „Starting-Five“ berufen. Zudem war Ante Danicic erstmals in diesem Kalenderjahr wieder einsatzbereit, so dass auch der Ausfall des gesperrten Ramiz Chovdarov kompensiert werden konnte. Viel mehr Qualität in den Beinen stand Rassi an diesem Tag gar nicht zur Verfügung. Doch um die ging es Fortunas Trainer in seiner Aufarbeitung auch gar nicht.