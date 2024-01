Futsal Futsaler suchen Verstärkung

„Ich schätze den HSV viel stärker ein als Liria am letzten Wochenende“, sagt Rassi über den Tabellendritten. Für den Coach ist der Vergleich mit dem Hamburger SV daher wie auch der sechs Tage später stattfindende Gastauftritt beim TSV Weilimdorf nicht mehr als „ein Bonusspiel“. Wer den ehrgeizigen Trainer kennt, weiß, dass ihn das nicht zufrieden stimmt. Tabellenplatz acht, der gerade noch zum Einzug in die Play-offs reicht, genügt dem 47-Jährigen nicht. Rassi will mehr und spätestens im Februar den Konkurrenzkampf unter den Feldspielern haben, den es derzeit nur im Tor zwischen Nationaltorhüter Christian de Groodt und dem gegen Liria überragenden Jungspund Martin Vu gibt. Dafür lässt Fortunas Trainer gerade die Drähte kräftig glühen.