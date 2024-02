Futsal Futsaler setzen sich deutlich durch

Diese Szene war typisch für den aus der Sicht eines Futsalers doch eher unorthodoxen Auftritt der Hausherren, die sich einer überlegenen Fortuna am Ende mit 3:6 geschlagen geben mussten. Auch in der Zweikampfführung legten die Schwaben eine forsche, „fußballnahe“ Gangart hin. „Sie sind gerade zu Beginn schon ordentlich zur Sache gegangen. Da hätte ich mir von den Schiedsrichtern manchmal etwas mehr Schutz gewünscht“, meinte Rassi. Vielleicht wäre auch schneller Ruhe in die Partie gekommen, wenn die Fortuna eine bessere Chancenverwertung an den Tag gelegt hätte. Insgesamt sieben Mal trafen die Flingeraner alleine das Aluminium des Stuttgarter Tores. „Wir hätten eigentlich mindestens zehn Tore schießen müssen, so viele Chancen, wie wir hatten“, meinte Rassi. So dauerte es auch bis zur neunten Minute, ehe Ante Danicic das erlösende 1:0 erzielte. Marco Hudacek legte noch vor der Pause zum 2:0 nach (19.).