Futsal Futsaler bemühen sich um Schadensbegrenzung

Auch wenn sich die achtplatzierten Flingeraner in Weilimdorf schon vor Spielbeginn auf verlorenem Posten wähnen, so können sie sich mit einer guten Leistung dennoch Selbstvertrauen für die anschließenden Schlüsselspiele gegen direkte Konkurrenten holen. In der Vergangenheit gelang das gegen Weilimdorf häufig. Im Play-off-Viertelfinale der vergangenen Saison holte die Fortuna im Rückspiel beim TSV sogar ein 4:4, schied in der Endabrechnung aber dennoch aus. Vor dem erneuten Aufeinandertreffen am Samstag scheint die Kluft zwischen beiden Mannschaften aber etwas größer zu sein. Während auf Seiten der Fortuna mit Ramiz Chovdarov der Unterschiedsspieler gesperrt fehlt, weil er im Spiel beim Hamburger SV am letzten Wochenende Gelb-Rot sah, kann der zu Hause noch verlustpunktfreie Spitzenreiter aus einem Luxuskader schöpfen. Zu diesem zählen seit Jahresbeginn auch Amer Dzindic und Gjokica-Djo Arsovski. Die beiden vom SV Pars-Neu Isenburg beziehungsweise Stuttgarter FC verpflichteten Ausnahmekönner zählen zu den herausragenden Einzelspielern der Bundesliga und gewannen mit dem Stuttgarter FC auch schon gemeinsam den Deutschen Meistertitel. Geht es nach Shahin Rassi, dann darf das Duo in wenigen Monaten erneut die Schale hoch halten. „Es muss wohl schon viel passieren, damit Weilimdorf am Ende nicht ganz oben steht“, so der Coach, der nach jetzigem Stand mit seinem Team in einem Play-off-Viertelfinale erneut auf die Übermannschaft treffen würde.