Futsal Futsaler für Play-offs qualifiziert

Das oberste Saisonziel ist erfüllt. Am drittletzten Spieltag in der Futsal-Bundesliga hat sich die Fortuna vorzeitig für die Play-Offs um die Deutsche Meisterschaft qualifiziert. Nach dem 6:1-Heimerfolg über Tabellenschlusslicht FC St. Pauli kann die Mannschaft von Shahin Rassi nicht mehr auf den Relegationsrang neun abrutschen. Damit ist klar: Die Fortuna ist auch in der kommenden Saison in der höchsten Spielklasse vertreten. „Wir sind froh, die erste Etappe gemeistert zu haben. Zufrieden geben wollen wir uns damit aber nicht. Wir haben noch zwei Spiele vor der Brust, die wir erfolgreich gestalten wollen. Und dann werden wir versuchen, auch in den Play-Offs eine Runde weiter zukommen“, sagte Shahin Rassi im Anschluss an das erste von fünf Spielen, die auf die Fortuna im Monat März warten.