Futsal Futsaler völlig von der Rolle

An seinem Torwart wollte der Coach die verdiente Niederlage aber nicht ausmachen. „Hamburg hat ein sehr gutes Spiel gemacht und vor allen Dingen hervorragend gegen uns verteidigt“, lobte der Niederländer den Gegner, der mit seiner Spielweise in gewisser Weise auch eine Blaupause für das abgab, was auch die Fortuna in der nun folgenden K.o.-Runde wieder zeigen muss. Denn gegen den nach Ende der Hauptrunde drittplatzierten TSV Weilimdorf wird man im Hin- und Rückspiel nur mit mannschaftlicher Geschlossenheit und einer gut funktionierenden Abwehr, dem Kern der Fortuna-DNA eine realistische Chance auf den erstmaligen Einzug in das Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft haben. Das Hinspiel gegen den zweifachen Deutschen Meister findet am 1. April in der Halle des Comenius Gymnasiums an der Hansaallee statt.