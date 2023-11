Futsal Futsaler überraschen Spitzenreiter

Noch cor der Pause gelang dem kroatischen Routinier Ante Danicic der so wichtige Anschlusstreffer. Der Glaube an eine Überraschung war spätestens zu diesem Zeitpunkt wieder da. Und er verfestigte sich im zweiten Abschnitt von Minute zu Minute. „Bis sechs Minuten vor dem Abpfiff habe ich uns offensiv sogar gefährlicher als der Gegner gesehen“, meinte Rassi. Verdienter Lohn war das Ausgleichstor von Marko Hudacek auf Vorarbeit des erneut starken Ramiz Chovdarov (30.). „Sowohl Ramiz als auch Ante geben uns vorne und hinten eine Qualität, die wir in den vergangenen Jahren so noch nicht hatten“, lobte Rassi seine internationalen Stars. In der Schlussphase stahl ihnen aber ein anderer die Show. Der 19 Jahre alte Torhüter Martin Vu zeigte mit einigen starken Paraden, dass ihm die Zukunft im Fortuna-Tor gehören könnte und hielt den nicht einkalkulierten Punkt fest.