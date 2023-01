Futsal Futsaler kassieren höchste Saisonniederlage

Im zweiten Abschnitt gelang es der Fortuna immerhin, die Partie noch etwas offener zu gestalten. Das lag zum einen daran, dass es die Gastgeber mit der komfortablen Führung im Rücken etwas abwartender angehen ließen. Es lag zum anderen aber auch den Umstellungen von Shahin Rassi. Mit der Hereinnahme von Lukas Sepp und Michel Schnitzerling wirkte das gesamte Fortuna-Gebilde etwas stabiler. Das Duo, das am letzten Wochenende bei der knappen Niederlage in Stuttgart noch gefehlt hatte, kam diesmal von der Bank. „Beide hatten zuletzt nicht das gesamte Pensum absolvieren können“, verteidigte Rassi seine Maßnahme, seine beiden Topspieler nicht von Beginn an aufgeboten zu haben. Die Wende konnten letztlich aber auch Sepp und Schnitzerling nicht mehr herbeiführen. Nach Ondrej Micas zweitem Streich an diesem Nachmittag (27.) gelang Schnitzerling zumindest zwischenzeitliche Ergebniskosmetik (30.). Das letzte Wort hatte dann aber wieder HOT, diesmal in Person von Kennedy Ribeiro. Der Brasilianer war zuvor zweimal mit Freistößen aus 10 Metern Entfernung gescheitert. Sein dritter Versuch saß dann aber und bedeutete letztlich den 5:1-Endstand (39.). Den Frust über die Niederlage kann sich die Fortuna am kommenden Wochenende in einem anderen Wettbewerb von der Seele schießen. Im Achtelfinale des Niederrheinpokals gastieren die Flingeraner samstags bei der unterklassigen HSRW Kleve Futsal.