Futsal Chovdarov macht den Unterschied

Einen Spieler vom Kaliber eines Ramiz Chovdarov würde ganz sicher auch Marcel Loosfeld sofort mit Kusshand in sein Team berufen. Der Trainer der Deutschen Futsal-Nationalmannschaft war am Samstag unter den Zuschauern, auch um die sechs Nationalspieler in Reihen des MCH unter die Lupe zu nehmen. Loosfeld sah in Halbzeit eins eine relativ ausgeglichene Partie, in der natürlich Ramiz Chovdarov die Gastgeber nach verhaltenen Beginn und frühem Rückstand (6.) mit seinem Ausgleichstor (14.) zurück in die Spur brachte. Der Unterschiedsspieler der Fortuna war es dann auch, der mit seinem Treffer zum 2:1 (24.) einen wilden Schlagabtausch einläutete. Die Gäste konterten umgehend durch Paulo Garibaldi (25.), fingen sich aber wenig später das 3:2 ein (26.) - das Tor war zugleich das Einstandsgeschenk von Fortunas ukrainischem Neuzugang Andrii Podlaznik. „Anstatt dann auf das vierte Tor zu gehen, kassieren wir nach einem unnötigen Ballverlust das 3:3“, ärgerte sich Shahin Rassi. Wieder war es der starke Garibaldi, der das mit fliegendem Torhüter spielende MCH jubeln ließ (37.). Und dieser Treffer sollte zunächst Wirkung zeigen bei einer ersatzgeschwächten Fortuna. Gegen weiter mit fliegendem Torwart agierende Gäste setzte es kurz vor Schluss sogar das 3:4. Die Entscheidung? Nicht mit Ramiz Chovdarov! Fortunas Trainer zeigte sich mit der Punkteteilung im Anschluss versöhnlich. „Man darf nicht vergessen, dass wir gegen einen mit vielen Nationalspielern besetzten Gegner gespielt haben. Da kann man mit einem 4:4 zufrieden sein“, konstatierte der Niederländer. Seine Mannschaft blieb somit auch im fünften Bundesligaspiel in Folge ungeschlagen und befindet sich einen Spieltag vor Abschluss der Hinrunde auf Platz sechs liegend voll auf Play-off-Kurs.