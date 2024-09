Premiere im Futsal-Oberhaus Fortuna trifft erstmals in der Bundesliga auf Köln

Den 4. Oktober 2020 hält Fedor Brack noch in guter Erinnerung. Im Auswärtsspiel bei den Futsal Panthers Köln erzielte der Futsaler in Diensten der Fortuna das Tor 1:0-Führung. Am Ende einer packenden Begegnung hatte die Fortuna schließlich mit 5:4 die Nase vorne und grüßte von der Tabellenspitze. So weit, so unspektakulär. Interessant werden diese Ausführungen erst, wenn man ein paar Hintergründe kennt. Das Aufeinandertreffen in Köln war damals nicht nur die letzte Partie in der Regionalliga West, weil die Saison 2020/2021 im Anschluss aufgrund der einsetzenden Corona-Pandemie abgebrochen werden musste. Es war zugleich bis heute das letzte Derby um Punkte zwischen den beiden Klubs. Denn die Fortuna hatte sich trotz des Saisonabbruchs im Anschluss aufgrund der umstrittenen Quotientenregel gemeinsam mit dem MCH Sennestadt für die in 2021 neu eingeführte Futsal-Bundesliga qualifiziert, während die Futsal Panthers Köln in die Röhre schauten. Eine Wunde, die in der Domstadt lange nicht heilen wollte. Denn auch in den Jahren 2022 und 2023 schrammte einer der ältesten Futsal-Vereine des Landes in der Relegation am so ersehnten Aufstieg ins Oberhaus des Hallenfußballs vorbei. Erst in diesem Jahr konnten die Pflaster entfernt werden. Nach dem sie zum dritten Mal in Serie die Regionalliga West dominiert hatten, setzten sich die Panther auch in den Relegationsspielen gegen die TSG Mainz durch. Und so kommt es am Sonntag endlich in Köln zum ersten rheinischen Bundesliga-Derby zwischen den „Raubkatzen“ und der Fortuna.