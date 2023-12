Runde 600 Kilometer Anreise Auf Fortunas Futsaler wartet eine beschwerliche Reise

„Neues Spiel, neues Glück“ heißt es für die Fortuna vor dem letzten Spiel des Kalenderjahres 2023 in der Futsal-Bundesliga. Nachdem die Mannschaft von Trainer Shahin Rassi in der Vorwoche nach beschwerlicher Anreise inklusive einer kurzen Nacht beim Deutschen Meister Jahn Regensburg letztlich deutlich mit 3:7 den Kürzeren gezogen hatte, hat sie am kommenden Samstag die Chance, es besser zu machen.