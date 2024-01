Fußball Sportfreunde vom Pech verfolgt

Es kann nur besser werden. Mit diesem Gefühl nahmen die Fußballer der Sportfreunde Gerresheim die Vorbereitung auf die Rückserie in der Kreisliga A in Angriff. Tatsächlich war die bisherige Saison an der Leimkuhle von Mängeln geprägt. Verletzungen und Erkrankungen von Spielern zwangen Trainer Volker Alsleben immer wieder zu Improvisationen und gipfelten Mitte Dezember sogar in der Absage des Auswärtsspiels beim DSC 99. „Ich habe so etwas in meiner Karriere noch nicht erlebt“, blickt Volker Alsleben immer noch unglaubwürdig auf die Pechsträhne im abgelaufenen Kalenderjahr zurück. Die personellen Probleme wirkten sich freilich auch auf die Leistungen aus. Lediglich 22 Zähler aus 18 Partien und Tabellenplatz 14 sind nun gar nicht das, was man sich in Gerresheim vor dieser Saison ausgemalt hatte.