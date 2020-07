Fußball-Landesliga : Zwei Doppelpacks beim Testspielsieg des MSV

Tom Hirsch (li.) vom MSV traf zweimal beim DV Solingen. Foto: Daniel Mertens

Düsseldorf So langsam kommen die Düsseldorfer Fußball-Landesligisten in Schwung. Während der MSV um den gut aufgelegten Tom Hirsch in Solingen gewinnt, ringt der Rather SV Oberligist Turu ein 3:3 ab.

Fußball-Landesligist MSV hat in seinem zweiten Testspiel den ersten Sieg der noch jungen Vorbereitung eingefahren. Drei Tage nach dem 1:1 (1:1) beim klassentieferen HSV Langenfeld (Torschütze: Ahmet Gülmez) setzte sich der Landesligist beim Bezirksligisten DV Solingen mit 5:2 (1:0) durch. Die Düsseldorfer Tore erzielten Tom Hirsch (2), Ahmet Gülmez (2) und Oliver Krizanovic. Dabei tat sich das Team gegen einen forsch auftretenden Gegner im ersten Durchgang noch durchaus schwer, doch im zweiten Durchgang wurde der Klassenunterschied deutlich. Am Samstag (15 Uhr) testet der MSV beim Oberligisten FSV Duisburg.