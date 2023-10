Von der TuS zu den Sportfreunden Pikanter Trainerwechsel in Gerresheim

Da hat Volker Alsleben nicht zu viel versprochen. Der neue Cheftrainer des Fußball-Kreisligisten SF Gerresheim hatte prophezeit, dass manch einer sich wundern werde, wenn der Name seines neuen Trainerkollegen publik werde. Und so kam es dann auch. Vor allem beim Lokalrivalen TuS Gerresheim staunte man nicht schlecht, als die Verantwortlichen vor einigen Tagen mit dem kurzfristigen Wechselwunsch von Issam-Eddine Haj Haddou konfrontiert wurden. Dass der 33-Jährige eine neue Herausforderung sucht, war an der Heyestraße so nicht abzusehen. Und dass er sie ausgerechnet beim in der Kreisliga A angesiedelten Stadtteilnachbarn finden würde, schon einmal gar nicht. „Er hat uns die Gründe genannt. Damit müssen wir den Entschluss akzeptieren“, sagt Harald Becker.