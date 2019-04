Fußball : Turu gegen Speldorf favorisiert

Die Mannschaft von Trainer Samir Sisic empfängt das abstiegsbedrohte Team am 27. Spieltag.

Mit dem Verlauf einer Sinuskurve hatte Turus Trainer Samir Sisic vor kurzem noch den Leistungsverlauf des von ihm trainierten Fußball-Oberligisten verglichen. Der Auftritt seiner Mannschaft beim Tabellendritten FC Bocholt dürfte sicherlich eher in einem Tal dieser stark gewellten geometrischen Linie gelegen haben. Einer verschenkten ersten Halbzeit ohne nennenswerte Angriffserfolge folgte ein Großteil der zweiten Hälfte, in der die Oberbilker gegen nachlassende Gastgeber deren Tor belagerten.

Vor dem Heimpartie am 27. Spieltag gegen den VfB Speldorf besteht an der Feuerbachstraße in Oberbilk natürlich die Hoffnung, dass Turu aus dem Wellental wieder auf höhere Punkte auf der Sinuskurve zurückfindet. Trainer Sisic kann dabei wenigstens mit der Rückkehr vom bislang besten Torschützen Jacub Przybylko (elf Treffer) rechnen. Dessen Sperre nach seinem Feldverweis in der Partie gegen Monheim ist abgelaufen. Ob die zuletzt in Bocholt fehlenden Taoufic Naciri, Jacob Ballah und Christopher Krämer wieder einsatzfähig sind, bleibt abzuwarten.