Fußball : Turu 80 lässt einen Punkt liegen

Die Oberbilker kommen beim Aufsteiger Niederwenigern nicht über ein 1:1 hinaus. Es hapert vor allem im Abschluss.

Volksfest-Stimmung herrschte am Samstag auf dem Glück-Auf-Sportplatz in Niederwenigern an der Ruhr. Fast 500 Zuschauer waren gekommen, um mit den Sportfreunden einen historischen Fußballtag zu feiern. Zum ersten Mal hat der Klub aus dem malerischen, 6000 Einwohner zählenden Ortsteil von Hattingen den Aufstieg in die fünftklassige Oberliga geschafft. Und dies feierten die Fußballfans zünftig getreu dem Vereinsmotto „Unsere Heimat, unsere Liebe“. Ein Blasorchester spielte das Steigerlied, am Spielfeldrand wurde gegrillt und mit dem Anpfiff läuteten sogar die Glocken der benachbarten Kirche.