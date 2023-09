Fußball Turbulenzen bei den Sportfreunden

Immerhin gelang es den Verantwortlichen in Gerresheim, die entstandene Lücke umgehend zu schließen. Mit Volker Alsleben steht ab sofort ein in Düsseldorf bestens bekannter Coach wieder in der ersten Reihe. Der 61-Jährige heuerte erst vor dieser Saison bei den Sportfreunden an, um Sven Flader unter die Arme zu greifen. Als der sportliche Leiter Michael Duda nun auf ihn zukam, um die Bereitschaft abzuklopfen, in die Bresche zu springen, zögerte der erfahrene Coach nicht. „Mich musste man nicht groß überreden. Ich bin überzeugt von der Mannschaft und freue mich nun, mit den Jungs gemeinsam anzupacken.“ Zu tun gibt es beim Tabellen-13. Noch einiges. Dass das Team mit sieben Punkten aus sechs Spielen bislang etwas hinter den Erwartungen blieb, führt Alsleben aber auch auf das Verletzungspech zurück. Neben Hoffnungsträger Anwander fällt momentan beispielsweise auch sein eigener Filius Niklas Alsleben verletzt aus. Im Auswärtsspiel bei GSC Hellas sollen aber auch ohne das Duo am Sonntag drei Punkte her. Die auf der Platzanlage des DSV 04 in Lierenfeld beheimateten Griechen haben bislang fünf der ersten sechs Ligaspiele verloren und stecken somit in einem noch größeren Schlamassel. Auf die leichte Schulter nimmt Alsleben den Gegner aber nicht. „Auch sie sind besser als es der Tabellenplatz derzeit aussagt“, weiß der Trainerfuchs, der in der kommenden Woche auch seinen neuen Co-Trainer vorstellen möchte. „Es ist ein Bekannter, mit dem ich schon zusammen gearbeitet habe. Da werden sich einige wundern“, schmunzelt Alsleben.