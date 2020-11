Fußball : Rather SV mit einem Zwölfer-Pack

Der Landesligist nimmt die Pokalhürde beim Kreisligisten mit Leichtigkeit. In der ersten Runde des Verbandspokals setzte sich der Fußball-Landesligist beim B-Kreisligisten TuS Drevenack in Hünxe standesgemäß mit 12:0 (4:0).

Der Rather SV hat sich mit einem Kantersieg in die Zwangspause verabschiedet: In der ersten Runde des Verbandspokals setzte sich der Fußball-Landesligist beim B-Kreisligisten TuS Drevenack in Hünxe standesgemäß mit 12:0 (4:0) durch. Der Trainer Andreas Kusel freute sich hinterher über den erfolgreichen Ausflug im gemieteten Mannschaftsbus: „Das war ein toller Nachmittag bei einem sehr gut geführten Verein. Es war eine angenehme Atmosphäre, wir wurden super empfangen.“ Sportlich wusste seine Mannschaft ebenfalls zu überzeugen: „Die Vorgabe war, dass das Spiel schon zur Halbzeit entschieden ist, damit wir in der zweiten Hälfte nicht in Bedrängnis geraten“, verriet Kusel seinen Matchplan und konstatierte: „Das haben die Jungs sehr gut umgesetzt.“ Ibrahim Dogan (2.), zweimal Nico Stracke (25./30.) und Rene Üffing (42.) schossen eine beruhigende Halbzeitführung heraus.