Fußball-Oberliga : Zwei Treffer von Lippold sorgen für Turu-Pleite

Turus Torjäger Sahin Ayas (rechts) blieb gegen Monheim ohne Treffer, zuvor war er in vier Heimspielen in Serie erfolgreich. Foto: RP/HORSTMUELLER GmbH

Düsseldorf Vor fünf Jahren spielte er noch für die Düsseldorfer, nun hat der Monheimer Angreifer das Spiel gegen den Ex-Klub entschieden.

In der ersten Halbzeit und in den ersten Minuten nach dem Seitenwechsel hatten die Zuschauer ein weitgehend von kämpferischen Akzenten bestimmtes Spiel erlebt, in dem die Torhüter beider Teams wenig zu tun bekamen. Wenn überhaupt wurde es vor dem Tor Turus gefährlich, so in der 23. Minute, als Christian Krone gerade noch den Ball vor dem einschussbereiten Philipp Hombach wegschlagen konnte. Diese Torgefährlichkeit des Tabellenzweiten aus Monheim nahm dann ab der 60. Minute deutlich zu. Mitverantwortlich war ein Spieler, der einst noch im Kader der Oberbilker gewesen war: Tobias Lippold wurde zum spielentscheidenden Akteur auf dem Feld.

Der auch schon für Fortuna II und Alemannia Aachen in der Regionalliga aktive Spieler war nun so richtig in Fahrt. Noch in der gleichen Minute stürmte er über die andere Seite auf das Tor der Turu zu und bewies, dass sein erster Treffer zuvor kein Zufall war. Wieder war Turus Torhüter gegen seinen Abschluss machtlos. Vielleicht hätte Turu noch eine Chance zumindest auf einen Punkt gehabt, wenn der aufgerückte Innenverteidiger Daniel Rey Alonso am Elfmeterpunkt mit seinem Schuss getroffen hätte (82.). Doch der Ball ging am Torpfosten vorbei.