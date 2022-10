Fußball-Oberliga : 0:0 macht MSV Düsseldorf Mut

Die MSV-Verteidiger Maximilian Nadidai (l.) und Rafu Numakunai (r.) standen – wie so oft in den Vorjahren – gemeinsam in der Defensive. Foto: rp/HORSTMUELLER GmbH

Düsseldorf Im Spiel gegen den Cronenberger SC zeigt sich der MSV Düsseldorf in der Defensive verbessert. Erst zum zweiten Mal in dieser Saison blieb das Team von Trainer Mohamed El Mimouni ohne Gegentor. Am Sonntag treffen die Düsseldorfer auf den SV Sonsbeck.

Es lief die 50. Spielminute in der Oberliga-Partie zwischen dem MSV Düsseldorf und dem Cronenberger SC, als alle Spieler auf der Auswechselbank des MSV applaudierten. Bejubelt wurde aber kein Tor, sondern ein gelungenes Tackling an der Außenlinie. Harun Ünlü war quer über das Feld zurückgesprintet, hatte den Ball ins Seitenaus geklärt und so eine aussichtsreiche Kontermöglichkeit der Gäste unterbunden. Es war ein perfektes Beispiel für den Auftritt des MSV im Kellerduell am Mittwochabend. Die Düsseldorfer arbeiteten konzentriert gegen den Ball und warfen sich in jeden Zweikampf.

Weil der MSV in der ersten Halbzeit seine Großchancen aber ungenutzt ließ und auch die Gäste gute Gelegenheiten vergaben, trennten sich die beiden Teams in einer umkämpften Partie torlos. „Unterm Strich ist das 0:0 gerecht“, sagte MSV-Trainer Mohamed El Mimouni nach dem Spiel und ergänzte kritisch: „Spielerisch war das auf beiden Seiten nicht immer alles oberligatauglich.“

El Mimouni hatte aber auch Grund zur Freude, denn erst zum zweiten Mal in dieser Saison blieb der MSV ohne Gegentor. „Wir wissen, was Cronenberg für eine Mannschaft hat. Von daher ist es gut für die Defensive, wenn sie zu null spielt“, freute sich der Trainer. In den vergangenen fünf Partien hatte der MSV dreizehn Gegentore kassiert. Dass es der Mannschaft am Mittwoch gelang, das eigene Tor sauber zu halten, hatte mehrere Gründe. Die beiden Innenverteidiger Rafu Numakunai und Max Nadidai, die in dieser Saison erst zum fünften Mal gemeinsam auf dem Platz standen, hielten die Abwehr zusammen. „Wenn Max und Rafu in der Defensive spielen, dann ist das schon stabil. Das haben wir im letzten Jahr auch in der Landesliga gesehen“, analysierte El Mimouni.

Auch King Samuel Manu und Jaehyuk Lee machten auf der Doppelsechs ein gutes Spiel und konnten den verletzungsbedingten Ausfall von Yuta Shiraishi besser kompensieren.

Zudem leisteten sich die Düsseldorfer weniger individuelle Fehler als in den vergangenen Partien, hatten mit Florian Ricken einen gut aufgelegten Keeper und auch das nötige Glück – Zum Beispiel als Cronenbergs Offensivspieler den Ball freistehend im Strafraum über das Tor jagte.

All das wird auch in den nächsten Wochen wichtig, weiß auch der Trainer: „Ich glaube schon, dass wir weniger Tore kassieren müssen, wenn wir drinbleiben wollen“. Schon am Sonntag steht die nächste schwierige Aufgabe an. Dann trifft der MSV Düsseldorf auf den Oberliga-Neunten SV Sonsbeck.