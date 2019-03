Fußball-Oberliga: Turus sorgenvoller Blick nach unten

Düsseldorfer Oberligist muss gegen den Tabellenvorletzten dringend punkten.

(mjo) Mit 33 Zählern beträgt der Vorsprung vom Tabellenzehnten Turu Düsseldorf vor dem ersten Abstiegsrang zehn Spieltage vor Saisonende acht Punkte. Auf diesem 15. Rang der Oberliga steht momentan der Lokalrivale SC West, der aber eine Partie weniger ausgetragen hat. Auch die Teams SC Velbert und SW Essen auf den Plätzen zwölf und 13 mit 30 und 27 Zählern haben noch ein Spiel mehr auf ihrem Terminplan. Nicht nur dieser sich langsam, aber stetig verringernde Punktabstand zur Abstiegszone, sorgt im Klub an der Feuerbachstraße für Sorgen. Dass Turu in den vergangenen acht Begegnungen nur einen Sieg geholt hat, scheint auch am Selbstvertrauen der Spieler genagt zu haben. „Man sah in der ersten Halbzeit, dass wir verunsichert waren“, hatte Trainer Samir Sisic nach dem torlosen Unentschieden gegen Hilden gesagt.