Fußball-Oberliga : Trainer Sisic verlässt die Turu

Aus familiären Gründen legt der 41-Jährige sein Amt nach dem Saisonende nieder. Er will dem Fußball-Oberligisten trotzdem erhalten bleiben.

VfB Homberg – Turu. Grund zum Jubeln hatte der Fußball-Oberligist Turu am Sonntag nach dem 2:0-Sieg gegen Nettetal, denn mit inzwischen 42 Punkten ist der Klassenerhalt so gut wie sicher. Der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz beträgt nun zehn Punkte. Dann aber überraschte Trainer Samir Sisic mit der Nachricht, dass er den Oberbilker Verein am Saisonende verlassen werde. „Ich bin jetzt seit Anfang Dezember 2017 Trainer der Turu, und es war für mich eine tolle Zeit, in der ich viele tolle Menschen kennengelernt habe“, erklärte der 41-Jährige, um seinen Abschied dann zu begründen: „Natürlich gab es auch schon einmal Differenzen im sportlichen Bereich, aber es sind ausschließlich Gründe aus meinem privaten Bereich ausschlaggebend dafür, dass ich hier aufhöre.“

Sisic fügte an, dass er eine junge Familie habe, der er durch die Doppelbelastung mit Beruf und Trainerdasein nicht gerecht werden könne. „Ich komme an den Tagen, an denen wir Training haben, erst nach Hause, wenn unser Kind schon schläft“, erklärte er. Nicht ausschließen wollte er, dass er eine andere, nicht so zeitaufwändige Arbeit – eventuell bei einer Jugendmannschaft – übernehmen könnte. Mit ihm zusammen wird auch Assistenzcoach Alparslan Güven den Hut nehmen. Fünf Spiele werden Sisic und Güven also noch die sportlichen Geschicke der Turu leiten.